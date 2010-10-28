Верховный Суд подает в суд на Кабмин

В Верховном Суде Украины считают незаконным решение правительства от 26 октября о передаче в пользование Высшему специализированному суду по рассмотрению гражданских и уголовных дел двух помещений ВСУ по улице Пылыпа Орлыка, 4 и 4а и обжалуют это в Окружном административном суде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель ВСУ Василий ОНОПЕНКО.

«Это решение не базируется на Конституции и законах Украины, оно является юридически и тактически необоснованным, ведь никто не ликвидировал Верховный Суд. Конституционно деятельность Верховного Суда на основании такого решения может быть заблокирована, если у Верховного Суда изымут два здания, которые находятся у него в оперативном управлении с 1957 года», - сказал В.ОНОПЕНКО, заметив, что также в случае размещения в помещениях ВСУ Высшего специализированного суда оба этих суда будут лишены возможности надлежащего совершения правосудия.

«Этим решением закладывается серьезный конфликт между Верховным Судом и Высшим специализированным судом. Конфликт закладывается и между Верховным Судом и Кабинетом Министров Украины. По моему мнению, это является первым признаком того, что государство в лице правительства не намерено выполнять решение Венецианской комиссии, которая рекомендовала вернуть Верховному Суду его полномочия», - отметил В.ОНОПЕНКО.

Исходя из изложенного, председатель ВСУ сказал: «Мы сегодня обратимся с иском к Кабинету Министров о признании незаконным его решения».

При этом он отметил, что до сих пор в истории Украины еще не было такого случая. «Но и такого еще не было, чтобы у Верховного Суда незаконно, средь бела дня, отбирали помещение», - сказал он. «Такой иск уже подготовлен, и он будет подан в Окружной административный суд города Киева», - заверил председатель ВСУ.

Также В.ОНОПЕНКО заметил, что учреждение, которое он возглавляет, не лишено права по этому поводу для предоставления соответствующих оценок обратиться в европейские институты.

Кроме того, еще одним выходом из ситуации, но наименее болезненным и бесконфликтным, В.ОНОПЕНКО считает отсрочку начала работы Высшего специализированного суда с тем, чтобы подыскать для него другое помещение.

Председатель ВСУ подчеркнул, что в сентябре руководство Верховного Суда указывало на наличие в Киеве нескольких объектов, которые могли бы использоваться Высшим специализированным судом, но этим вопросом никто не занимался. С другой стороны, добавил В.ОНОПЕНКО, не является задачей Верховного Суда «бегать по Киеву и подыскивать помещение», поскольку этим должны заниматься соответствующие учреждения.

По убеждению В.ОНОПЕНКО, сложившаяся ситуация может негативно повлиять как на деятельность обоих судов, так и на интересы граждан, юридических лиц и имидж государства в целом.

Отвечая на вопрос, что будет делать ВСУ, если суд первой инстанции вынесет решение не в его пользу, В.ОНОПЕНКО сказал: «Я допускаю это, в частности, если финал будет - отказать Верховному Суду. В таком случае, если судьи не защитят себя, такие судьи никогда не защитят права граждан. До тех пор у нас не будет независимого правосудия».

По словам В.ОНОПЕНКО, если Верховному Суду будет отказано в удовлетворении иска, то в дальнейшем это решение будет пересматриваться в Высшем административном суде как в последней в данном случае судебной инстанции.