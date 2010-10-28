Левочкин не сомневается, что Янукович победит в 2015-ом

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что изменения в Конституцию не будут касаться ослабления полномочий главы государства.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№239 от 28 октября).

«В своем обращении к народу после решения Конституционного Суда Президент четко сказал, что Конституция требует улучшения, что все последующие действия по ее совершенствованию будут системными и прозрачными. Он поддерживает идею конституционной ассамблеи, идею всенародного обсуждения нового закона. Сейчас ведется подготовительная работа в этом направлении, и я убежден, что она будет успешной», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Отвечая на вопрос, «В каком направлении будет меняться Конституция – усиление полномочий Президента или возвращение к парламентско-президентской республике?», С.ЛЕВОЧКИН сказал: «Главное не у кого больше полномочий, а как они реализуются. Предыдущие пять лет мы видели, что у экс-Президента был период с большими и меньшими полномочиями, но, тем не менее, мало что было сделано для повышения конкурентоспособности нашей страны. Полномочия нужны главе государства, чтобы реализовать главную задачу, с которой Президент победил на выборах, - она заключается в модернизации Украины, в проведении системных реформ».

При этом он высказал убеждение, что те полномочия, которыми наделяет его нынешняя Конституция, позволят более эффективно продвигать реформы, преодолевать сопротивление бюрократии.

Отвечая на вопрос, «Грубо говоря, ожидать, что полномочия Президента ослабнут, не стоит?», С.ЛЕВОЧКИН отметил: «Вне сомнения. Чтобы проводить реформы, нужна сильная власть. В перспективе, я думаю, нужен широкий общественный диалог, например, в рамках конституционной ассамблеи, в том числе, возможно, и вокруг формы правления, и усиления той или иной ветви власти. Хотя я считаю, что не бывает сильных и слабых полномочий, бывают сильные и слабые руководители. Кроме того, в Конституции будет зафиксирован принцип разделения властей, прописана система противовесов, как это сделано в подобных документах в демократических странах».

В то же время он уверен, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ победит на выборах главы государства в 2015 году, «поскольку он избрал единственно верный курс – проведение реформ, модернизацию государства, повышение конкурентоспособности, развитие Украины», отметил С.ЛЕВОЧКИН.