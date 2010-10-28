Ставнийчук: ситуация критическая для правоцентристских сил

Член Европейской комиссии «За демократию через право» Марина СТАВНИЙЧУК считает, что нынешние выборы для правоцентристских сил будут «холодным душем».

Как передает корреспондент УНИАН об этом она сообщила вчера в Ивано-Франковске на пресс-конференции.

По ее словам, «ситуация критическая для правоцентристских сил».

«Правоцентристские силы, к сожалению, разъединены, - отметила М.СТАВНИЙЧУК. - Мне кажется, что эти местные выборы будут холодным душем для правых и правоцентристских сил. Они наконец должны понять: или патриотические силы, те силы, которые взяли на себя ответственность пять лет назад за судьбу государства, должны объединиться, должны спрятать, убрать свои амбиции и объединиться ради того, чтобы защитить украинские ценности. Или будет уничтожена на корню национальная идея. Этого нельзя допустить, чтобы потерять государственность».

Марина СТАВНИЙЧУК убеждена, что выявленные лишние бюллетени - серьезное уголовное преступление.

По ее словам, сейчас продолжается «чрезвычайно сложный, чрезвычайно грязный избирательный процесс» выборов в местные органы самоуправления.

«К сожалению, Ивано-Франковск не стал исключением, - отметила М.СТАВНИЙЧУК. – Это просто позорный факт изготовления такого огромного количества бюллетеней, не предусмотренных законодательством, которые были выявлены накануне выборов. Это не просто позорный факт с точки зрения демократии избирательного процесса. Для меня абсолютно понятно, что есть все признаки серьезного уголовного преступления. Хочу напомнить, что избирательные бюллетени являются в избирательном процессе основным избирательным документом. Поэтому есть соответствующие статьи за это в Уголовном кодексе Украины».

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Ивано-Франковске было обнаружено почти 200 тысяч лишних бюллетеней на выборы в местные органы власти.