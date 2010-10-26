Канадскому премьеру рассказали о фальсификациях на Львовщине

Лидер Львовской областной организации ВО «Батькивщина» Роман ИЛИК передал премьер-министру Канады Стивену ГАРПЕРУ обращение, в котором просит дать оценку действиям украинской власти по фальсификации местных выборов во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации “Батькивщины”, в обращении к С.ГАРПЕРУ, который сегодня находится во Львове, говорится: “Несмотря на громкие обещания Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА о проведении честных и демократических выборов в Украине, во Львовской области происходит откровенная фальсификация избирательного процесса. Партия «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО является наиболее популярной политической силой во Львовской области. Областная партийная организация является самой многочисленной в Украине - насчитывает более 27 тысяч членов партии.

Согласно социологическим данным, четверть избирателей Львовской области выразили готовность 31 октября отдать свой голос именно за нашу партию. Однако власть, которую представляет Партия регионов, цинично украла у избирателей право голоса. Сотни тысяч наших граждан не смогут проголосовать за «Батькивщину», потому что партия не допущена к избирательному процессу”.

“Вместо этого, - отмечается в обращении, - под именем «Батькивщины» во Львовский областной совет зарегистрированы фальшивые списки, поданные народным депутатом Украины, членом парламентской коалиции с Партией регионов, который четыре месяца назад с позором был исключен из «Батькивщины». Эта грубая фальсификация избирательного процесса произошла при содействии судов, органов юстиции, членов избирательных комиссий. В этих фальшивых списках кандидатами зарегистрированы лица, не имеющие никакого отношения к «Батькивщине», а являются сторонниками провластной партии. Все они дали обещание, что, получив депутатский мандат, будут работать с властью.

Если сценарий власти реализуется, состоится захват Партией регионов органов местного самоуправления Львовской области, свыше 90% избирателей которой во втором туре президентских выборов голосовали против В.ЯНУКОВИЧА”.

“Уже немало авторитетных международных организаций, в частности Европейская народная партия, которая является наиболее влиятельной правоцентристской партией в Европе, назвали позорными такие действия украинской власти. Мы обращаемся к Вам с просьбой дать свою оценку действиям украинской власти по фальсификации местных выборов и не допустить, чтобы в нашем государстве произошло сворачивание демократии и свободы волеизъявления граждан”, - говорится в обращении к премьер-министру Канады.