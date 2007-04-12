Ющенко напомнил Цушко о ”пьяном министре” - 2000

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал указание министру внутренних дел Василию ЦУШКО “вывести людей с оружием из Киева”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Подчеркиваю, если на улице будет появляться вооруженный человек, вы (министр) должны нести прямую политическую ответственность, что те люди, которые стоят с другой стороны улицы, эмоционально будут это оценивать совсем противоположно – что это силовое вмешательство в решение политических конфликтов”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он выходит из понимания того, “что люди понимают, что они уже живут не в стране 2000 года, когда пьяный министр внутренних дел боялся расписки дать подразделениям, в том числе и внутренним войскам. А это люди, осознающие, что на их плечах лежит ответственность за применение или не применение силы", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал граждан Украины не выходить на акции протеста за деньги. “Иллюзия, виртуальность народной позиции”, - раскритиковал Глава государства такое явление. «Не продавайте за 60, за 100 гривен, которые еще сомнительно, дадут ли вам, свою совесть”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в столицу для соблюдения правопорядка во время проведения массовых акций из других регионов были доставлены сотрудники спецподразделения «Беркут».

Так, по данным милиции, охрану правопорядка на Майдане Незалежности осуществляют около 700 сотрудников Министерства внутренних дел, в том числе сотрудники следственно-оперативных групп и документирования. Также, по данным ЦОС МВД, в резерве находятся еще 6 тыс. сотрудников МВД, а также тысяча сотрудников органов внутренних дел из регионов Украины.