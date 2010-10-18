Коммунисты в ответ на «беспредел» регионалов развалят коалицию?

Коммунистическая партия Украины после местных выборов рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании в составе большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил первый секретарь Донецкого обкома КПУ, народный депутат Николай КРАВЧЕНКО.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, КПУ планирует обратиться с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с фактами давления на коммунистов в течение избирательной кампании в Донецкой области.

«Наша следующая акция - это открытое письмо Президенту, с публикацией во всех средствах массовой информации, с описанием всех фактов давления. Но если честно сказать, я не надеюсь, что власти услышат и быстро отреагируют и исправят эти свои дела», - отметил он.

Депутат добавил, что в связи с действиями Партии регионов в Донецкой области во время избирательной компании коммунисты могут пересмотреть свой статус в парламентском большинстве.

«Мы будем вести себя так, как будет адекватно реагировать, в том числе, Президент, на наше обращение по этому беспределу, который творится в Донецкой области. Мы не исключаем возможность обсудить этот вопрос (о переходе в оппозицию - УНИАН), он будет обсуждаться на самом высоком уровне, то ли на пленуме, то ли на президиуме ЦК, о том, есть ли необходимость нам сегодня в таком большинстве участвовать, если такое происходит. Сегодня идет борьба только против коммунистов», - подчеркнул он.