Ющенко предложил ”отделять мухи от котлет”
14:21, 12 апреля 2007Политика
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Президент ни на какой шантаж не пойдет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет шантажом заявления о возможных досрочных президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
“Я ни на какие шантажи не пойду”, - сказал Президент.
По словам В.ЮЩЕНКО, Конституция предусматривает несколько оснований для досрочных президентских выборов. Он перечислил их и дал понять, что ни одно из этих оснований сейчас не может быть использовано.
“Давайте мухи отделять от котлет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
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