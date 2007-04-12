Ющенко предложил ”отделять мухи от котлет”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет шантажом заявления о возможных досрочных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я ни на какие шантажи не пойду”, - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, Конституция предусматривает несколько оснований для досрочных президентских выборов. Он перечислил их и дал понять, что ни одно из этих оснований сейчас не может быть использовано.

“Давайте мухи отделять от котлет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.