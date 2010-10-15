Клюев пообещал разрушить систему, которая дискредитирует власть

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ пообещал до конца года унифицировать и упростить работу всех разрешительных инстанций, сократив их количество с 12 тыс. до тысячи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время совещания по вопросам перспектив развития буроугольного комплекса в Кировоградской облгосадминистрации.

«В большей своей части все услуги надуманные. Введение «единого окна» сократит затраты времени и средств предпринимателя, минимизирует коррупцию. Та система, которая существует сегодня, просто дискредитирует власть», - сказал вице-премьер.

Он выразил убеждение, что на следующей неделе парламент примет во втором чтении закон для обеспечения оформления разрешительной документации по принципу «единого окна».

«Сейчас предпринимателю, чтобы начать свое дело, нужно получить около 300 разрешений. Конечно, необходимые процедуры останутся: экологические, строительные экспертизы, но они должны проводиться без участия инвестора», - отметил А. КЛЮЕВ.

Он пообещал, что из тысячи разрешительных услуг количество платных сократится вполовину и по ним будут утверждены единые тарифы. Все вырученные средства автоматически будут направляться в Государственный бюджет.

По словам вице-премьера, принцип «единого окна» начнет действовать в стране через 2-3 месяца.