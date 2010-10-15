Минюст разрешил Украинской партии сменить председателя

Городской голова Калуша Игорь НАСАЛИК возглавил Украинскую партию.

Соответствующее официальное сообщение партия направила в Министерство юстиции, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

И.НАСАЛИК возглавил партию вместо Олега ОЛИЙНЫКА. Соответствующее решение было принято на IV заседании Центрального совета партии 25 июня.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменениях в составе руководящих органов и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, в соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решения по этим вопросам.

Украинская партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции 27 декабря 2006 года и внесена в Реестр политических партий под № 136.