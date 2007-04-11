Янукович намекнул Ющенко: будем переизбираться вместе

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за одновременное проведение парламентских и президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления перед участниками митинга на Майдане Незалежности.

«Парламентские и президентские выборы должны быть в рамках украинских законов. Мы не должны допустить, чтобы кто-то посягал на Конституцию. Это наш Основной Закон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, проведение досрочных парламентских выборов может повторить ситуацию, которая сложилась в 2004 году во время проведения президентских выборов.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что причиной для инициирования проведения досрочных парламентских выборов стало то, что политики «помаранчевой» команды «испугались, что их время уже никогда не придет».

Он считает, что те политики, которые вошли в состав правительства в 2005 году, не способны обеспечить эффективность экономики.