Ехануров все понимет, но цены повысит
Вопросы о зарплате по его мнению должны поднимать профсоюзы
Правительство будет пытаться делать все, чтобы
цена энергоресурсов была заложена в заработную плату.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр
Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре
ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.
«Вопрос в том, что цены будут такими, какими они есть – никто никуда не
денется – вопрос в заработной плате и пенсиях, мы должны сделать все
необходимое, чтобы заработная плата и пенсия была такой, чтобы можно было
платить за энергоносители в тех размерах, сколько они стоят – это главный
вопрос», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
По его словам, люди выступают не против повышения цен на энергоносители, а за
то, чтобы эта плата не занимала очень большую доля в заработной плате. «Все
понимают, что газ должен быть более дорогой, но для того чтобы он стал дороже,
нужно, чтобы у человека была соответствующая зарплата».
Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что на заседании Кабинета Министров затрагивал вопрос,
почему зарплата украинского сталевара меньше зарплаты сталевара в других
странах. По его убеждению, об этом должны отчитываться работодатели, этот
вопрос должны ставить профсоюзы, а правительство должно быть регулятором этих
процессов. «Мы должны отрегулировать эти отношения так, чтобы заработная плата
начиналась в составе себестоимости продукции, чтобы она была такой, какая она
в мире», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.