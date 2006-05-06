Ехануров все понимет, но цены повысит

Правительство будет пытаться делать все, чтобы

цена энергоресурсов была заложена в заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр

Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре

ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Вопрос в том, что цены будут такими, какими они есть – никто никуда не

денется – вопрос в заработной плате и пенсиях, мы должны сделать все

необходимое, чтобы заработная плата и пенсия была такой, чтобы можно было

платить за энергоносители в тех размерах, сколько они стоят – это главный

вопрос», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, люди выступают не против повышения цен на энергоносители, а за

то, чтобы эта плата не занимала очень большую доля в заработной плате. «Все

понимают, что газ должен быть более дорогой, но для того чтобы он стал дороже,

нужно, чтобы у человека была соответствующая зарплата».

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что на заседании Кабинета Министров затрагивал вопрос,

почему зарплата украинского сталевара меньше зарплаты сталевара в других

странах. По его убеждению, об этом должны отчитываться работодатели, этот

вопрос должны ставить профсоюзы, а правительство должно быть регулятором этих

процессов. «Мы должны отрегулировать эти отношения так, чтобы заработная плата

начиналась в составе себестоимости продукции, чтобы она была такой, какая она

в мире», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.