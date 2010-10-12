Закон о местных выборах нарушает кодекс Венецианской комиссии

Принятие украинским парламентом новой редакции Закона о местных выборах в июле 2010 года, подписанного Президентом 31 июля 2010 года, и которым определен порядок проведения местных выборов, является очевидным нарушением Кодекса Венецианской комиссии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении предвыборной делегации Международного Фонда Избирательных Систем (МФИС) по результатам мониторинга ситуации в Украине накануне выборов 31 октября.

Делегация МФИС отмечает, что Закон о местных выборах был принят парламентом практически без обсуждения, несмотря на то, что к соответствующему законопроекту было предложено более 1 350 поправок, и только незначительное их количество было рассмотрено; при этом между первым чтением и принятием Закона в целом прошло всего 12 дней.

Наблюдатели, в частности, предостерегают также, что ограничение права самовыдвижения кандидатов является нарушением международных обязательств Украины и международных стандартов в сфере выборов.

Делегация МФИС убеждена, что стоит пересмотреть положение законодательства в части процедуры выдвижения кандидатур на должности членов территориальных избирательных комиссий для того, чтобы обеспечить более справедливое распределение должностей в комиссиях между партиями, которые входят в состав избирательных блоков.

Свою обеспокоенность наблюдатели от международной организации выразили также и по поводу преимуществ в территориальных избирательных комиссиях представителей партий, которые поддерживают правящую коалицию. «Что касается порядка распределения руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях, то закон этот порядок должным образом не регламентирует. Это открывает возможности для излишне субъективного процесса отбора, который фактически нивелирует принцип пропорционального распределения должностей между партиями, которые формируют ТИК и принимают участие в выборах. Действительно, как показала практика, значительное количество руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях получили партии, которые поддерживали правящую коалицию», - говорится в заявлении МФИС.

«Уже сейчас был выявлен ряд проблем, которые ставят под сомнение соблюдение принципа нейтральности в работе территориальных избирательных комиссий», - отмечают наблюдатели.

По их словам, в ходе встреч в Украине несколько заинтересованных субъектов выразили обеспокоенность тем, что в ходе избирательного процесса имели место факты манипулирования процедурой включения местных партийных организаций в бюллетени для голосования, что имело целью занять отдельными партийными организациями места в начале бюллетеней.

В связи с этим делегация считает целесообразным внести в Закон о местных выборах изменения, по которым порядковые номера местных организаций партий и кандидатов в бюллетенях по всем видам местных выборов определялись бы путем открытой жеребьевки.

В заявлении также высказана рекомендация относительно «уточнения соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины, чтобы из нее однозначно следовало запрещение повторного голосования как на одном участке, так и на разных избирательных участках».

«Непринятие мер, направленных на устранение соответствующих недостатков и опасений, создает благоприятную почву для избирательных манипуляций и, что является даже более важным, осознание таких манипуляций снижает уровень общественного доверия к институту выборов и, соответственно, ослабляет легитимность выборных органов», - говорится в заявлении.