Черновецкий уволил своего заместителя

Распоряжение мер подписал сегодня

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением освободил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации – начальника Главного управления коммунальной собственности г. Киева Игоря ЛЫСОВА от занимаемой должности. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение под №22/209 подписано сегодня, 6 мая. Документ подписан в связи с избранием И.ЛЫСОВА народным депутатом Украины.

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