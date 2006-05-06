Черновецкий уволил своего заместителя

14:23, 06 мая 2006
Политика
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Распоряжение мер подписал сегодня

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим

распоряжением освободил заместителя председателя Киевской городской

государственной администрации – начальника Главного управления коммунальной

собственности г. Киева Игоря ЛЫСОВА от занимаемой должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение под

№22/209 подписано сегодня, 6 мая. Документ подписан в связи с избранием

И.ЛЫСОВА народным депутатом Украины.

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