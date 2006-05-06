Черновецкий уволил своего заместителя
14:23, 06 мая 2006Политика
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Распоряжение мер подписал сегодня
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим
распоряжением освободил заместителя председателя Киевской городской
государственной администрации – начальника Главного управления коммунальной
собственности г. Киева Игоря ЛЫСОВА от занимаемой должности.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение под
№22/209 подписано сегодня, 6 мая. Документ подписан в связи с избранием
И.ЛЫСОВА народным депутатом Украины.
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