«Украинская правда» подала в суд на Януковича

"Украинская правда" подала иск к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с отказом сообщить, основателем какого акционерного общества является В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщает самая “Украинская правда”, иск подан в Высший административный суд, который его принял к рассмотрению.

В частности, постановлением от 5 октября открыто производство по делу, которое будет рассматриваться коллегией судей в составе пяти человек.

Интересы "Украинской правды" в деле будет представлять Институт массовой информации.

Исковым требованием "Украинской правды" является обязать Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА предоставить полное название эмитента акций, которыми он владеет.

Интернет-издание информирует, что 4 июня 2010 года "Украинская правда" подала информационный запрос в Администрацию Президента Украины относительно предоставления информации о том, акционером какого хозяйственного общества выступает В.ЯНУКОВИЧ.

Письмом от 20 июля 2010 года первый заместитель главы Администрации Президента Елена ЛУКАШ отказала в предоставлении этой информации, поскольку запрос "Украинской правды" якобы "выходит за пределы предоставленных прав на получение открытой информации".

2 августа 2010 года “Украинская правда" направила повторный запрос, теперь уже непосредственно В.ЯНУКОВИЧУ. Письмом от 8 сентября 2010 года руководитель пресс-службы Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО повторно отказал в получении такой информации.

“Украинская правда” напоминает, что в своей декларации о доходах В.ЯНУКОВИЧ указал, что имеет взносы в уставных капиталах предприятий, учреждений и организаций номинальной стоимостью 6,5 тыс. грн.

"Украинская правда" исходит из того, что сведения о ценных бумагах, которыми владеет Президент В.ЯНУКОВИЧ, являются открытыми и должны быть предоставлены по информационному запросу, что вытекает из содержания законов "О борьбе с коррупцией", "Об информации" и "О государственной службе", - замечает интернет-издание.

"Считаем, что в данном случае интерес общественности знать эту информацию преобладает над интересом ЯНУКОВИЧА В.Ф. как физического лица на защиту такой информации от распространения", - говорится в исковом заявлении "Украинской правды".

Практика Европейского суда по правам человека также указывает на открытость частной жизни высших должностных лиц.

В решении по делу "Принцесса Ганноверская против Германии" от 24 июля 2004 Европейский суд ссылается на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 июня 1998 о праве на неприкосновенность частной жизни.

В Резолюции, в частности, речь идет о следующем: "Публичные лица должны признать то обстоятельство, что особое положение, которое они, отчасти по собственному выбору, занимают в обществе, автоматически ведет к усилению давления общественности на их личную жизнь".

"Определенные факты из частной жизни публичных, в частности политических деятелей, конечно, могут представлять общественный интерес и, соответственно, читатели, которые также являются и избирателями, имеют право их знать", - также говорится в резолюции ПАСЕ.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, Высший админсуд является судом первой инстанции по обжалованию актов или бездеятельности Президента Украины.