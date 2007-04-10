Слушания в КС указа о роспуске парламента перенесли на 17 апреля
18:50, 10 апреля 2007Политика
3259
Сообщение пресс-службы суда
Рассмотрение дела в форме устного слушания по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264 перенесено на 9.30 17 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Конституционный Суд начнет рассмотрение дела относительно конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады в среду, 11 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter