Слушания в КС указа о роспуске парламента перенесли на 17 апреля

Рассмотрение дела в форме устного слушания по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264 перенесено на 9.30 17 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Конституционный Суд начнет рассмотрение дела относительно конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады в среду, 11 апреля.