ЦИК зарегистрировала обоих Януковичей
Эту же процедуру прошли 201 депутат
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 5 мая
зарегистрировала 203 народных депутата из 450, избранных в Верховную Раду на
выборах 26 марта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в том числе 5 мая были зарегистрированы
83 народных депутата от пяти политических сил:
1. АБДУЛЛИН Александр, включенный в избирательный список БЮТ под № 74;
2. АЗАРОВ Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под № 12;
3. БИЛЫЙ Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 31;
4. БОГУСЛАЕВ Вячеслав, включенный в избирательный список Партии регионов под №
5;
5. БОДНАР Ольга, включенная в избирательный список БЮТ под № 126;
6. БОЛДЫРЕВ Юрий, включенный в избирательный список Партии регионов под № 162;
7. БОНДАРЬ Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №
152;
8. БОНДЫК Валерий, включенный в избирательный список Партии регионов под №
101;
9. ВАСАДЗЕ Тариел, включенный в избирательный список БЮТ под № 41;
10. ВЕЧЕРКО Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №
77;
11. ГЕРАСИМОВ Иван включен в избирательный список Коммунистической партии
Украины под № 3;
12. ГИРНЫК Евгений, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под
№ 30;
13. ГРИГОРОВИЧ Лилия, включенная в избирательный список блока "Наша Украина"
под № 10;
14. ГУМЕНЮК Игорь, включенный в избирательный список Партии регионов под № 51;
15. ГУМЕНЮК Олег, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под №
67;
16. ДЖАРТИ Василий, включенный в избирательный список Партии регионов под №
22;
17. ДЖИГА Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под № 56;
18. ЕФРЕМОВ Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №
19;
19. ЗАБЗАЛЮК Роман, включенный в избирательный список БЮТ под № 49;
20. ЗАКЛУННАЯ-МИРОНЕНКО Валерия, включенная в избирательный список
Коммунистической партии Украины под № 6;
21. ЗАМКОВЕНКО Николай, включенный в избирательный список БЮТ под № 125;
22. ЗВАРИЧ Игорь, включенный в избирательный список Партии регионов под № 174;
23. ЗЛОЧЕВСКИЙ Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под
№ 110;
24. КАЛЕТНИК Григорий, включенный в избирательный список Партии регионов под №
142;
25. КАТЕРИНЧУК Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"
под № 8;
26. КИРИЛЬЧУК Евгений, включенный в избирательный список БЮТ под № 20;
27. КИРИЧЕНКО Людмила, включенная в избирательный список Партии регионов под №
46;
28. КЛИМЕЦ Павел, включенный в избирательный список Партии регионов под № 67;
29. КОВЗЕЛЬ Николай, включенный в избирательный список БЮТ под № 53;
30. КОЗАК Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №
92;
31. КОРЖ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под № 172;
32. КОСТЕНКО Павел, включенный в избирательный список БЮТ под № 72;
33. КРАВЦОВ Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №
170;
34. КРАВЧУК Петр, включенный в избирательный список БЮТ под № 83;
35. КУРИЛО Виталий, включенный в избирательный список БЮТ под № 8;
36. ЛАНДЫК Валентин, включенный в избирательный список Партии регионов под №
18;
37. ЛЕЛЮК Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 91;
38. ЛУКАШУК Олег, включенный в избирательный список БЮТ под № 114;
39. ЛУЦКИЙ Максим , включенный в избирательный список БЮТ под № 48;
40. ЛЯШКО Олег, включенный в избирательный список БЮТ под № 26;
41. МАЙБОРОДА Сергей, включенный в избирательный список Партии регионов под №
184;
42. МАЛЫШЕВ Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №
64;
43. МАНЬКОВСКИЙ Григорий, включенный в избирательный список Партии регионов
под № 146;
44. МАРТЫНЕНКО Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"
под № 21;
45. МАРТЫНЮК Адам, включенный в избирательный список Коммунистической партии
Украины под № 2;
46. МАРУЩЕНКО Владимир, включенный в список блока "Наша Украина" под №38;
47. МЕНДУСЬ Ярослав, включенный в список Социалистической партии Украины под №
18;
48. МИРОНЕНКО Михаил, включенный в избирательный список Партии регионов под №
124;
49. МОМОТ Сергей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 57;
50. МОРДОВЕЦ Леонид, включенный в список Социалистической партии Украины под №
24;
51. ОДАЙНИК Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"
под № 53;
52. ОЛИЙНЫК Святослав, включенный в избирательный список БЮТ под № 86;
53. ОНОПЕНКО Василий, включенный в избирательный список БЮТ под № 4;
54. ОПЛАЧКО Владимир, включенный в список Коммунистической партии Украины под
№ 20;
55. ОРОБЕЦ Юрий, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под №
18;
56. ПАНАСОВСКИЙ Олег, включенный в избирательный список Партии регионов под №
120;
57. ПЕКЛУШЕНКО Александр, включенный в избирательный список Партии регионов
под № 44;
58. ПЕРЕДЕРИЙ Вячеслав, включенный в избирательный список БЮТ под № 102;
59. ПОЛЯКОВ Василий, включенный в список Социалистической партии Украины под №
30;
60. ПОНОМАРЕНКО Георгий, включенный в список Коммунистической партии Украины
под № 18;
61. ПРУТНИК Эдуард, включенный в избирательный список Партии регионов под №
55;
62. ПШОНКА Артем, включенный в избирательный список Партии регионов под № 128;
63. РАДЗИЕВСКИЙ Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под
№ 157;
64. РУЖИЦКИЙ Антон, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под
№ 63;
65. САНДЛЕР Дмитрий, включенный в избирательный список Партии регионов под №
82;
66. САФИУЛЛИН Равиль, включенный в избирательный список Партии регионов под №
41;
67. СЕДЕЛЬНИК Иван, включенный в избирательный список БЮТ под № 54;
68. СИНЧЕНКО Сергей, включенный в избирательный список БЮТ под № 106;
69. СКУБЕНКО Владимир, включенный в избирательный список БЮТ под № 104;
70. СТОЯН Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №
23;
71. СТРЕТОВИЧ Владимир, включенный в список блока "Наша Украина" под № 11;
72. ТАБАЧНИК Яков, включенный в избирательный список Партии регионов под № 20;
73. ТАРАН (ТЕРЕН) Виктор, включенный в избирательный список БЮТ под № 18;
74. ТИХОНОВ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под № 8;
75. ТКАЧЕНКО Александр, включенный в список Коммунистической партии Украины
под № 9;
76. ТУРМАНОВ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под №
25;
77. ХОМУТИННИК Виталий, включенный в избирательный список Партии регионов под
№ 15;
78. ЧУКМАСОВ Сергей, включенный в список Социалистической партии Украины под №
26;
79. ШВЕЦ Виктор, включенный в избирательный список БЮТ под № 31;
80. ШЕПЕЛЕВ Александр, включенный в избирательный список БЮТ под № 55;
81. ШИШКИНА Зоя, включенная в избирательный список БЮТ под № 82;
82. ЯНУКОВИЧ Виктор Викторович, включенный в избирательный список Партии
регионов под № 90;
83. ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович, включенный в избирательный список Партии
регионов под № 1.