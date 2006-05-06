ЦИК зарегистрировала обоих Януковичей

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 5 мая

зарегистрировала 203 народных депутата из 450, избранных в Верховную Раду на

выборах 26 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в том числе 5 мая были зарегистрированы

83 народных депутата от пяти политических сил:

1. АБДУЛЛИН Александр, включенный в избирательный список БЮТ под № 74;

2. АЗАРОВ Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под № 12;

3. БИЛЫЙ Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 31;

4. БОГУСЛАЕВ Вячеслав, включенный в избирательный список Партии регионов под №

5;

5. БОДНАР Ольга, включенная в избирательный список БЮТ под № 126;

6. БОЛДЫРЕВ Юрий, включенный в избирательный список Партии регионов под № 162;

7. БОНДАРЬ Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №

152;

8. БОНДЫК Валерий, включенный в избирательный список Партии регионов под №

101;

9. ВАСАДЗЕ Тариел, включенный в избирательный список БЮТ под № 41;

10. ВЕЧЕРКО Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №

77;

11. ГЕРАСИМОВ Иван включен в избирательный список Коммунистической партии

Украины под № 3;

12. ГИРНЫК Евгений, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под

№ 30;

13. ГРИГОРОВИЧ Лилия, включенная в избирательный список блока "Наша Украина"

под № 10;

14. ГУМЕНЮК Игорь, включенный в избирательный список Партии регионов под № 51;

15. ГУМЕНЮК Олег, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под №

67;

16. ДЖАРТИ Василий, включенный в избирательный список Партии регионов под №

22;

17. ДЖИГА Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под № 56;

18. ЕФРЕМОВ Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №

19;

19. ЗАБЗАЛЮК Роман, включенный в избирательный список БЮТ под № 49;

20. ЗАКЛУННАЯ-МИРОНЕНКО Валерия, включенная в избирательный список

Коммунистической партии Украины под № 6;

21. ЗАМКОВЕНКО Николай, включенный в избирательный список БЮТ под № 125;

22. ЗВАРИЧ Игорь, включенный в избирательный список Партии регионов под № 174;

23. ЗЛОЧЕВСКИЙ Николай, включенный в избирательный список Партии регионов под

№ 110;

24. КАЛЕТНИК Григорий, включенный в избирательный список Партии регионов под №

142;

25. КАТЕРИНЧУК Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"

под № 8;

26. КИРИЛЬЧУК Евгений, включенный в избирательный список БЮТ под № 20;

27. КИРИЧЕНКО Людмила, включенная в избирательный список Партии регионов под №

46;

28. КЛИМЕЦ Павел, включенный в избирательный список Партии регионов под № 67;

29. КОВЗЕЛЬ Николай, включенный в избирательный список БЮТ под № 53;

30. КОЗАК Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №

92;

31. КОРЖ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под № 172;

32. КОСТЕНКО Павел, включенный в избирательный список БЮТ под № 72;

33. КРАВЦОВ Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №

170;

34. КРАВЧУК Петр, включенный в избирательный список БЮТ под № 83;

35. КУРИЛО Виталий, включенный в избирательный список БЮТ под № 8;

36. ЛАНДЫК Валентин, включенный в избирательный список Партии регионов под №

18;

37. ЛЕЛЮК Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 91;

38. ЛУКАШУК Олег, включенный в избирательный список БЮТ под № 114;

39. ЛУЦКИЙ Максим , включенный в избирательный список БЮТ под № 48;

40. ЛЯШКО Олег, включенный в избирательный список БЮТ под № 26;

41. МАЙБОРОДА Сергей, включенный в избирательный список Партии регионов под №

184;

42. МАЛЫШЕВ Владимир, включенный в избирательный список Партии регионов под №

64;

43. МАНЬКОВСКИЙ Григорий, включенный в избирательный список Партии регионов

под № 146;

44. МАРТЫНЕНКО Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"

под № 21;

45. МАРТЫНЮК Адам, включенный в избирательный список Коммунистической партии

Украины под № 2;

46. МАРУЩЕНКО Владимир, включенный в список блока "Наша Украина" под №38;

47. МЕНДУСЬ Ярослав, включенный в список Социалистической партии Украины под №

18;

48. МИРОНЕНКО Михаил, включенный в избирательный список Партии регионов под №

124;

49. МОМОТ Сергей, включенный в избирательный список Партии регионов под № 57;

50. МОРДОВЕЦ Леонид, включенный в список Социалистической партии Украины под №

24;

51. ОДАЙНИК Николай, включенный в избирательный список блока "Наша Украина"

под № 53;

52. ОЛИЙНЫК Святослав, включенный в избирательный список БЮТ под № 86;

53. ОНОПЕНКО Василий, включенный в избирательный список БЮТ под № 4;

54. ОПЛАЧКО Владимир, включенный в список Коммунистической партии Украины под

№ 20;

55. ОРОБЕЦ Юрий, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под №

18;

56. ПАНАСОВСКИЙ Олег, включенный в избирательный список Партии регионов под №

120;

57. ПЕКЛУШЕНКО Александр, включенный в избирательный список Партии регионов

под № 44;

58. ПЕРЕДЕРИЙ Вячеслав, включенный в избирательный список БЮТ под № 102;

59. ПОЛЯКОВ Василий, включенный в список Социалистической партии Украины под №

30;

60. ПОНОМАРЕНКО Георгий, включенный в список Коммунистической партии Украины

под № 18;

61. ПРУТНИК Эдуард, включенный в избирательный список Партии регионов под №

55;

62. ПШОНКА Артем, включенный в избирательный список Партии регионов под № 128;

63. РАДЗИЕВСКИЙ Алексей, включенный в избирательный список Партии регионов под

№ 157;

64. РУЖИЦКИЙ Антон, включенный в избирательный список блока "Наша Украина" под

№ 63;

65. САНДЛЕР Дмитрий, включенный в избирательный список Партии регионов под №

82;

66. САФИУЛЛИН Равиль, включенный в избирательный список Партии регионов под №

41;

67. СЕДЕЛЬНИК Иван, включенный в избирательный список БЮТ под № 54;

68. СИНЧЕНКО Сергей, включенный в избирательный список БЮТ под № 106;

69. СКУБЕНКО Владимир, включенный в избирательный список БЮТ под № 104;

70. СТОЯН Александр, включенный в избирательный список Партии регионов под №

23;

71. СТРЕТОВИЧ Владимир, включенный в список блока "Наша Украина" под № 11;

72. ТАБАЧНИК Яков, включенный в избирательный список Партии регионов под № 20;

73. ТАРАН (ТЕРЕН) Виктор, включенный в избирательный список БЮТ под № 18;

74. ТИХОНОВ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под № 8;

75. ТКАЧЕНКО Александр, включенный в список Коммунистической партии Украины

под № 9;

76. ТУРМАНОВ Виктор, включенный в избирательный список Партии регионов под №

25;

77. ХОМУТИННИК Виталий, включенный в избирательный список Партии регионов под

№ 15;

78. ЧУКМАСОВ Сергей, включенный в список Социалистической партии Украины под №

26;

79. ШВЕЦ Виктор, включенный в избирательный список БЮТ под № 31;

80. ШЕПЕЛЕВ Александр, включенный в избирательный список БЮТ под № 55;

81. ШИШКИНА Зоя, включенная в избирательный список БЮТ под № 82;

82. ЯНУКОВИЧ Виктор Викторович, включенный в избирательный список Партии

регионов под № 90;

83. ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович, включенный в избирательный список Партии

регионов под № 1.