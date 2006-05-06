Луценко готов идти маршем против конопли

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО готов “стать в

ряды демонстрантов, которые выступают против легализации любых видов

наркотиков”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве,

комментируя намерение ряда организаций провести сегодня шествие по Крещатику с

требованием легализовать легкие наркотики.

«Я категорически против (легализации наркотиков – УНИАН), - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

- При случае встану в ряды тех, кто выступает против идеи легализации любых

видов наркотиков. Это колоссальное зло для нашей страны».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «только с учетом выполнения закона, по

которому милиция не имеет права принимать участия в демонстрациях, весь личный

состав подразделения по борьбе с наркотиками сегодня не на площадях. Мы не

имеем на это права, но министр - это политическое лицо, и при случае я стану в

ряды контрдемонстрантов, которые собираются против легализации марихуаны,

конопли и тому подобного».