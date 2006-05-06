Луценко готов идти маршем против конопли
Раньше такие заявления делали скинхеды и Посольство Божье
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО готов “стать в
ряды демонстрантов, которые выступают против легализации любых видов
наркотиков”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве,
комментируя намерение ряда организаций провести сегодня шествие по Крещатику с
требованием легализовать легкие наркотики.
«Я категорически против (легализации наркотиков – УНИАН), - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
- При случае встану в ряды тех, кто выступает против идеи легализации любых
видов наркотиков. Это колоссальное зло для нашей страны».
В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «только с учетом выполнения закона, по
которому милиция не имеет права принимать участия в демонстрациях, весь личный
состав подразделения по борьбе с наркотиками сегодня не на площадях. Мы не
имеем на это права, но министр - это политическое лицо, и при случае я стану в
ряды контрдемонстрантов, которые собираются против легализации марихуаны,
конопли и тому подобного».