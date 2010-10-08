В Мариуполе ТИК "кинула" людей Тигипко

В Мариуполе Донецкой области территориальная избирательная комиссия отказывается регистрировать кандидатов от «Сильной Украины», в том числе сына нынешнего мэра города Игоря ХОТЛУБЕЯ, на выборы в местные органы власти.

Об этом говорится в заявлении Донецкой областной организации партии «Сильная Украина», переданном УНИАН.

По словам авторов заявления, 2 октября Мариупольская организация «Сильной Украины» сдала в территориальную избирательную комиссию положенный для регистрации списка кандидатов в местные советы пакет документов, и группа профессиональных юристов совместно с организационным активом партии дважды выверили все обозначенные законом документы. Список состоял из 38-ми известных в городе мариупольчан, в частности, вторым номером списка кандидатов в городской совет от партии «Сильная Украина» шёл предприниматель и меценат Игорь ХОТЛУБЕЙ, сын действующего городского председателя города Мариуполя.

«Качество подготовленных документов не вызвало нареканий, - наоборот, неофициально представители территориальной комиссии высказали мнение, что уровень подготовки документации от «Сильной Украины» один из лучших в городе», - подчеркнуто в заявлении.

Однако 5 октября, в предельно граничные для внесения правок сроки последовал устный отказ в регистрации, причиной такого решения стало якобы отсутствие партийной печати на уведомлении о проведении сборов для выдвижения кандидатов, отметили авторы заявления. И объяснили, что, «несмотря на формальность данных претензий и отсутствие каких-либо правовых оснований со стороны теркома отказать десяткам граждан в праве избираться», местная организация «Сильной Украины» оперативно внесла требуемые исправления и повторно сдала их. Но в настоящее время стало известно о повторном, «уже никак не обоснованном отказе со стороны теркома, тогда как письменного, даже формального отказа нет и на сегодняшний день», - заявили в парторганизации.

Руководитель Мариупольской организации «Сильной Украины» Евгений АКАЙКИН возмущен создавшейся ситуацией и заявил о намерениях «искать справедливость в судебном порядке».