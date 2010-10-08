Януковича решили выпустить в «полупрямой эфир»

Выступление Виктора Януковича в программе "Шустер Live" состоится не в прямом эфире, а в записи.

Об этом сообщают информированные источники Украинской правды в администрации президента.

По его словам, глава государства отказался принимать участие в прямом эфире программы.

Его пресс-служба предложила ведущему Савику Шустеру запись участия президента в передаче. Причем само интервью проходило не в помещении "Шустер Live", а в здании администрации президента.

Это первый случай, когда Шустер будет выдавать в прямой эфир "Шустер Live" интервью в записи. А Виктор Янукович - единственный украинский политик, для которого сделано такое исключение.

В свою очередь главный редактор "Шустер Live" Дарка Чепак заявила "Украинской правде", что с инициативой взять интервью у президента выступила редакция программы.

По ее словам, сначала Януковича приглашали принять участие в прямом эфире, однако администрация президента отказала.

Чепак процитировала письмо-отказ Банковой, где, в частности, отмечалось: "График работы главы государства расписан заранее на ближайшие месяцы... Поэтому подобные выступления в ток-шоу в ближайшее время трудно спланировать".

Она также уточнила, что интервью Януковича будет "прямоэфирным", т.е. без монтирования.