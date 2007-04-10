Гриценко сказал депутатам, что их значки может взять кто угодно

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО просит народных депутатов согласовывать свои действия по проверке воинских частей с руководством Минобороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совещания руководителей силовых структур с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Министр попросил воздержаться от “силового давления на командиров и от несогласованного посещения воинских частей”, поскольку дежурные не могут знать всех 450 депутатов в лицо.

“Значки может взять кто угодно”, - подчеркнул министр и через прессу попросил депутатов согласовывать свои действия по допуску в воинские части с руководством министерства, “чтобы не было конфликтов”.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что депутаты смогут узнать все, что их интересует, не смогут лишь проконтролировать секретные участки, на которые нет допуска у членов Кабинета Министров и заместителей министра обороны.

Министр отметил, что Вооруженные силы работают в штатном режиме, и ни в одной части или подразделении не введен повышенный уровень боевой готовности.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов обратились к А.ГРИЦЕНКО с просьбой разрешить посещение некоторых воинских частей ВСУ, откуда теоретически могут поступать сигналы о действиях, противоречащих действующему законодательству и приказам высшего руководства оборонного ведомства.