В Луганске прогремел взрыв

В центре Луганска в квартире четырехэтажного дома на улице

Челюскинцев прогремел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления

Министерства по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, взрыв произошел в

пятницу, 5 мая, вечером.

В квартире вместе с хозяином временно проживали четверо иногородних

строителей. Взрыв произошел, когда один из квартирантов открыл дверь в ванную.

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовой

колонки.

Двое мужчин 44 и 30 лет с ожогами 1-3-й степени госпитализированы. Стена между

комнатой и кухней трехкомнатной квартиры полностью разрушена, однако пожара

после взрыва не последовало.