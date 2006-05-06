В Луганске прогремел взрыв
13:58, 06 мая 2006Политика
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Госпитализованы два человека
В центре Луганска в квартире четырехэтажного дома на улице
Челюскинцев прогремел взрыв.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, взрыв произошел в
пятницу, 5 мая, вечером.
В квартире вместе с хозяином временно проживали четверо иногородних
строителей. Взрыв произошел, когда один из квартирантов открыл дверь в ванную.
Предварительная причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовой
колонки.
Двое мужчин 44 и 30 лет с ожогами 1-3-й степени госпитализированы. Стена между
комнатой и кухней трехкомнатной квартиры полностью разрушена, однако пожара
после взрыва не последовало.
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