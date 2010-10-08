Нардепы просят КС продлить им полномочия

Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд Украины для предоставления заключения о законопроекте “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно проведения очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов и сельских, поселковых, городских голов).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, это решение поддержали 178 депутатов от Партии регионов, 2 – от БЮТ, 14 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина, 25 внефракционных.

Глава Временной специальной комиссии по подготовке изменений в законодательство в связи с решением Конституционного Суда Адам МАРТЫНЮК сообщил, что с инициативой внести изменения в Конституцию выступили 226 народных депутатов.

Данным законопроектом вносятся изменения в статью 76 Конституции Украины. Предусматривается, что конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов - избирается на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет (в нынешней редакции Конституции – сроком на 4 года - УНИАН).

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 77 Основного Закона, которыми предусмотрено, что очередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады (в нынешней редакции Конституции - в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий - УНИАН).

Также предлагается внести изменения в статью 103 Конституции, предусмотрев, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента (в нынешней редакции Конституции - в последнее воскресенье октября пятого года полномочий главы государства - УНИАН).

Кроме того, статью 136 Конституции предлагается дополнить нормой о том, что «в состав Верховной Рады Автономной Республики Крым входят депутаты, которые избираются жителями Автономной Республики Крым на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.»

Законопроектом предусмотрено, что в состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.

То есть предлагается установить, что местные советы избираются сроком на 5 лет, а не на 4 года, как предусмотрено в действующей Конституции.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что очередные выборы депутатов сельского, поселкового, городского, районного, областного совета и сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий.