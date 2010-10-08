Чувствуют ли украинцы цензуру (опрос)

Большинство граждан считают, что в Украине существует политическая цензура.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщили УНИАН в Центре.

Так, отметил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, большинство украинцев считают, что политическая цензура в стране «существует» (22,3%) или «скорее существует» (34,2%).

В то же время противоположного мнения придерживается около четверти опрошенных («не существует» - 7,6%, «скорее не существует» - 19,1%). Остальные опрошенные не смогли дать ответ на вопрос.

А.БЫЧЕНКО добавил, что во время опроса респондентам было предложено оценить уровень свободы слова по пятибалльной шкале, где оценка “5” означает наличие неограниченной свободы слова, “1” – означает полное ее отсутствие. Средняя оценка составила 3,27 балла. Не смогли дать ответ на вопрос 7,1% опрошенных.

Кроме того, респондентам предлагалось выразить мнение о действиях относительно лишения лицензий на использование частот телевизионного вещания телеканалов ТВі и «5 канал». Только каждый девятый из опрошенных (11,6%) считает, что главной причиной этих действий является то, что лицензии выдавались с нарушением закона. Большинство респондентов считают такую ситуацию давлением на СМИ: 28,3% опрошенных убеждены, что это политическое давление на оппозиционные каналы, а 26,7% считают, что таким образом представители власти, которые имеют интересы в телевизионном бизнесе, борются с конкурентами. Остальные опрошенные не смогли ответить на вопрос или дали другие ответы.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 5 октября 2010 года во всех регионах Украины. Опрошены 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.