Выставка "Німа Руїна Сивини"

В культурно-просветительском центре Александра Прогнимака "Alex Art House" состоится открытие выставки художника Вячеслава МАЛИНЫ. Тема работ посвящается черной археологии и варварскому отношению к историческому материальному наследию Украины: "Дерево стоїть, поки є коріння, та чи довго воно встоїть, коли його під’їдають чорні хробаки". Открытие состоится 14 октября в 18.45 по адресу: Киев, ул. Хоревая, 25. Тел. 545-65-72 sofi.arthouse@gmail.com Выставка будет длиться до 8 ноября в 2010 г. Аккредитация для СМИ проводится по тел. 545-65-43.

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