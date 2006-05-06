В Тернополе сорвали важную пломбу с печатью

В Тернополе неизвестные сорвали пломбу с печатью на дверях кабинета, где

находятся бюллетени и протоколы выборов

5 мая в Тернополе неизвестные сорвали пломбу с печатью на дверях кабинета во дворце культуры “Березиль”, где находятся бюллетени и протоколы с результатами выборов 26 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель городской

территориальной избирательной комиссии Богдана ВАСИЛЬКИВ.

Как заверила Б.ВАСИЛЬКИВ, никаких других факторов, которые свидетельствовали

бы о возможном проникновении в кабинет, нет. Сразу после обнаружения сорванной

печати члены ТИК вызвали милицию. Следователи городской прокуратуры и

горотдела милиции, которые прибыли на место происшествия, пришли к выводу, что

никто в кабинет не проникал. “Все на месте”, - сообщила после завершения

следственных действий Б.ВАСИЛЬКИВ.

Следователи считают, что пломбу, очевидно, сорвали дети. Ведь в тот день во

дворце культуры “Березиль” выступали детские коллективы. Во избежание

подобного инцидента возле кабинета оставили дежурить милиционера.

Напомним, 28 апреля Тернопольский областной апелляционный суд постановил

оставить без изменений постановление Тернопольского горрайонного суда от 25

апреля, которое отменило полномочия новоизбранного городского председателя

Романа ЗАСТАВНОГО и депутатского корпуса. В свою очередь суд обязал ТИК

пересчитать голоса на 8 участках. Пересчет инициирует Блок Анатолия Кучеренко,

которому для преодоления трехпроцентного барьера не хватает около 10 голосов.

4 мая члены ТИК собрались для проведения пересчета, однако процедура не

состоялась, поскольку не было кворума из-за отсутствия в городе части членов

комиссии.