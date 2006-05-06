Из Либерии на Родину вернулись украинские миротворцы

Сегодня в 7.24 в аэропорт „Львов” прибыл самолет ТУ-154,

на борту которого на Родину вернулись 100 украинских миротворцев из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, которые успешно выполнили задачу миссии ООН в Либерии.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, это был третий, завершающий рейс по доставке в Украину 301 военнослужащего 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины четвертой ротации, которые выполнили миротворческую миссию в этой африканской стране.

Во время торжественной встречи в аэропорту начальник штаба – первый

заместитель командующего войсками Западного оперативного командования

генерал-лейтенант Виктор ТЮТЮННИКОВ поблагодарил военнослужащих за безупречную

службу, за то, что они не запятнали честь украинских миротворцев. Особенно

высоко он оценил роль командира 56-го ОВО полковника Александра ТКАЧЕНКО в

том, что все миротворцы вернулись на Родину живыми и здоровыми.