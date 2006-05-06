Четыре партии и организации заявили о своих мероприятиях в столице 9 мая

В Киеве заявки на проведение мероприятий к годовщине Победы подали четыре

партии и общественные организации

Заявки на проведение праздничных мероприятий по случаю

61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подали две политические

партии и две общественные организации.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики

Киевской городской государственной администрации.

В частности, 9 мая, кроме официальных мероприятий посвященных 61-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне, состоится празднование, организованное

еще двумя политическими партиями – Социалистической партией Украины и

Коммунистической партией Украины, а также Всеукраинским общественным

объединением «Комитет защиты прав военнослужащих и работников МВД и СБУ «За

справедливость» и Всеукраинским общественным объединением «Общевойсковой союз

Украины».

Согласно поданными заявками, после завершения показательного выступления

военного оркестра на Майдане Незалежности организованными колоннами по

Крещатику пройдут также представители КПУ, СПУ и организации «За

справедливость».

КПУ организует праздничное шествие жителей Киева по Крещатику от Бессарабской

площади до Площади Славы. Планируется возложение цветов к памятникам Ленину,

Ватутину и к Вечному огню в Парке Славы. КПУ организует также в Парке славы

праздничный концерт ко дню Победы, а также полевую кухню для ветеранов. Начало

концерта и угощения запланировано на 13.00. Заявлено участие 3 тыс. человек.

СПУ формирует свои колонны на Бессарабский площади с 10.30 и начинает свое

шествие по маршруту: улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского

с возложением цветов к памятнику Ватутину и завершает шествие в Парке Славы.

На Аллее Славы социалисты планируют организовать поздравление жителей Киева и

ветеранов с годовщиной Победы, а также возложить цветы к Могиле Неизвестного

солдата. Участие в шествии примут 5 тыс. человек.

Организация «За справедливость» 9 мая сформирует колонны при участии

пенсионеров силовых ведомств, которые пройдут по маршруту: от площади Льва

Толстого через Крещатик к Майдану Незалежности. Заявлено участие 1 тыс.

человек.

ВОО «Общевойсковой союз Украины» проводит сбор участников праздничной

демонстрации возле метро «Арсенальная», и пройдут они от Арсенальной площади

по ул. Январского восстания до парка Славы, где предусмотрено возложение

цветов к Могиле Неизвестного солдата, а также колонна направится к памятнику

Воинам-интернационалистам (возложение цветов) и дальше к музею Великой

Отечественной войны. Там состоится акция под лозунгом «Героизм. Патриотизм.

Государственность», которая предусматривает поздравление ветеранов, возложение

цветов, обзор экспозиции, а также угощение полевой кашей. От общественной

организации заявлено участие 5 тыс. человек – это члены общественного

объединения, ветераны, народные депутаты, представители государственных и

общественных учреждений и организаций, жители Киева.

Кроме того, каждая из партий и организаций сообщила, что во время проведения

праздничных мероприятий для сопровождения колонн предусмотрены автобусы для

перевозки ветеранов, которые самостоятельно не смогут проходить весь

заявленный ими маршрут. Также предусматривается сопровождение “скорой помощи”

и работников МВД.