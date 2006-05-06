Четыре партии и организации заявили о своих мероприятиях в столице 9 мая
Они планируют участие 14 тисяч людей
В Киеве заявки на проведение мероприятий к годовщине Победы подали четыре
партии и общественные организации
Заявки на проведение праздничных мероприятий по случаю
61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подали две политические
партии и две общественные организации.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики
Киевской городской государственной администрации.
В частности, 9 мая, кроме официальных мероприятий посвященных 61-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоится празднование, организованное
еще двумя политическими партиями – Социалистической партией Украины и
Коммунистической партией Украины, а также Всеукраинским общественным
объединением «Комитет защиты прав военнослужащих и работников МВД и СБУ «За
справедливость» и Всеукраинским общественным объединением «Общевойсковой союз
Украины».
Согласно поданными заявками, после завершения показательного выступления
военного оркестра на Майдане Незалежности организованными колоннами по
Крещатику пройдут также представители КПУ, СПУ и организации «За
справедливость».
КПУ организует праздничное шествие жителей Киева по Крещатику от Бессарабской
площади до Площади Славы. Планируется возложение цветов к памятникам Ленину,
Ватутину и к Вечному огню в Парке Славы. КПУ организует также в Парке славы
праздничный концерт ко дню Победы, а также полевую кухню для ветеранов. Начало
концерта и угощения запланировано на 13.00. Заявлено участие 3 тыс. человек.
СПУ формирует свои колонны на Бессарабский площади с 10.30 и начинает свое
шествие по маршруту: улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского
с возложением цветов к памятнику Ватутину и завершает шествие в Парке Славы.
На Аллее Славы социалисты планируют организовать поздравление жителей Киева и
ветеранов с годовщиной Победы, а также возложить цветы к Могиле Неизвестного
солдата. Участие в шествии примут 5 тыс. человек.
Организация «За справедливость» 9 мая сформирует колонны при участии
пенсионеров силовых ведомств, которые пройдут по маршруту: от площади Льва
Толстого через Крещатик к Майдану Незалежности. Заявлено участие 1 тыс.
человек.
ВОО «Общевойсковой союз Украины» проводит сбор участников праздничной
демонстрации возле метро «Арсенальная», и пройдут они от Арсенальной площади
по ул. Январского восстания до парка Славы, где предусмотрено возложение
цветов к Могиле Неизвестного солдата, а также колонна направится к памятнику
Воинам-интернационалистам (возложение цветов) и дальше к музею Великой
Отечественной войны. Там состоится акция под лозунгом «Героизм. Патриотизм.
Государственность», которая предусматривает поздравление ветеранов, возложение
цветов, обзор экспозиции, а также угощение полевой кашей. От общественной
организации заявлено участие 5 тыс. человек – это члены общественного
объединения, ветераны, народные депутаты, представители государственных и
общественных учреждений и организаций, жители Киева.
Кроме того, каждая из партий и организаций сообщила, что во время проведения
праздничных мероприятий для сопровождения колонн предусмотрены автобусы для
перевозки ветеранов, которые самостоятельно не смогут проходить весь
заявленный ими маршрут. Также предусматривается сопровождение “скорой помощи”
и работников МВД.