Правительство думает, как помочь Пинчуку
13:24, 06 мая 2006Политика
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К этому подключился и Президент
Правительство изучает ситуацию с возможным введением Европейским Союзом пошлины для украинских труб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр
Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре
ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.
«Сложно сказать – учимся играть с ними, это первый такой серьезный тяжелый
случай», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он отметил, что было соответствующее заявление
МИД, он лично написал письмо председателю Еврокомиссии Жозефу Мануэлю БАРРОЗО
и вчера к этому подключился Президент.
«Для нас ситуация такая, что мы должны отработать механизмы взаимодействия (с
ЕС – УНИАН)», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
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