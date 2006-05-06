Правительство думает, как помочь Пинчуку

Правительство изучает ситуацию с возможным введением Европейским Союзом пошлины для украинских труб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр

Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре

ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Сложно сказать – учимся играть с ними, это первый такой серьезный тяжелый

случай», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он отметил, что было соответствующее заявление

МИД, он лично написал письмо председателю Еврокомиссии Жозефу Мануэлю БАРРОЗО

и вчера к этому подключился Президент.

«Для нас ситуация такая, что мы должны отработать механизмы взаимодействия (с

ЕС – УНИАН)», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.