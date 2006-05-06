Украина может отказаться от «РосУкрЕнерго»

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не

исключает, что компания «РосУкрЭнерго» будет заменена другим поставщиком газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Если будет другая компания, которая будет поставлять столько газа, мы с удовольствием возьмем другую компанию, не будет другой, будем работать с этой

компанией – будем работать с теми, кто будет давать газ по приемлемой цене», -

подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.