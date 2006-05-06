Украина может отказаться от «РосУкрЕнерго»
13:14, 06 мая 2006Политика
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...и даже с удовольствием
Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не
исключает, что компания «РосУкрЭнерго» будет заменена другим поставщиком газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.
«Если будет другая компания, которая будет поставлять столько газа, мы с удовольствием возьмем другую компанию, не будет другой, будем работать с этой
компанией – будем работать с теми, кто будет давать газ по приемлемой цене», -
подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.
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