Из партии Тимошенко выгнали 10 человек

Бюро Львовской областной партийной организации ВО "Батьківщина" сегодня на заседании исключило из своих рядов 10 человек за нарушение Устава партии и провокационную деятельность, направленную на дискредитацию политической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения "Батьківщина", это решение было согласовано с Политическим советом партии.

В частности, партийных билетов лишены бывший председатель городской организации партии Андрей ДЗЮБАН, бывший первый заместитель председателя Львовской городской организации партии "Батьківщина" Ирина ЯВОРСКАЯ, бывший заместитель председателя областной партийной организации Богдан ПИСНЫЙ, бывшие председатели ряда районных организаций - Евгений БУБА, Надежда ЧЕРЕВИЧНАЯ, Евгений МАТЕРИЦКИЙ, Владимир АДАМЕЦ, Тарас ВОВК, а также бывший заместитель председателя областного контрольно-ревизионного комитета Василий ЛОЗИНСКИЙ.

Постановление о согласовании исключения этих людей из партии "Батьківщина" подписано лидером партии Юлией ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Бюро областной организации обратилось к Президиуму Политического совета ВО "Батьківщина" с просьбой ликвидировать Львовскую городскую организацию. Как известно, городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательный список во Львовский городской совет за подписью Ивана ДЕНЬКОВИЧА – человека, который не является членом партии, а официально вошел в парламентскую коалицию Партии регионов.

Заседание Бюро состоялось в соответствии со всеми требованиями Устава партии, отметили в пресс-службе.