Ехануров прогнозирует увольнение ряда губернаторов

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует

увольнение ряда председателей областных государственных администрации за

ухудшение социально-экономических показателей в возглавляемом регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Ответ один - следует ожидать (увольнения губернаторов – УНИАН)», - сказал

Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время он отказался назвать руководителей областей, которые могут быть

уволены.