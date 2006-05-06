Ехануров прогнозирует увольнение ряда губернаторов
13:10, 06 мая 2006Политика
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Причиной премьер называет ухудшение показателей
Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует
увольнение ряда председателей областных государственных администрации за
ухудшение социально-экономических показателей в возглавляемом регионе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.
«Ответ один - следует ожидать (увольнения губернаторов – УНИАН)», - сказал
Ю.ЕХАНУРОВ.
В то же время он отказался назвать руководителей областей, которые могут быть
уволены.
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