БЮТ отказался подгонять законы под Конституцию-96

Фракция БЮТ не будет принимать участия в работе парламентской комиссии по адаптации законодательства к Конституции в редакции 1996 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что вчера фракция БЮТ приняла решение не принимать участия в работе комиссии в случае, если она будет создана, то есть БЮТ не будет делегировать своих представителей в состав данной комиссии.

Объясняя это решение, А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Мы не воспринимаем решение Конституционного Суда от 30 сентября 2010 года относительно отмены Конституции 2004 года».

А.КОЖЕМЯКИН также сообщил, что сегодня на заседании фракции будет принято решение о действиях членов фракции в сессионном зале во время рассмотрения проекта постановления «Об обеспечении выполнения Решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года».