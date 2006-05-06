Блок «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр

Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре

ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.

«Переговоры ведутся со всеми. Я лично встречался дважды с господином

ЯНУКОВИЧЕМ и поставил вопрос его переговоров с Президентом», - сказал

Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, это непростые вопросы, которые начинаются с вопросов, связанных

с евроатлантической интеграцией, проблемами СНГ и ЕЭП, вопросами федерализации

и языка, вопросами, связанными с отношениями собственности.

«Это тот же перечень вопросов, который мы задаем всем политическим силам», -

сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, 14-16 мая будет готов проект коалиционного соглашения, который

устраивает «Нашу Украину». Он сообщил, что рабочие группы блока пытаются

максимально учитывать предложения других политических сил. «С этим документом

мы выйдем и будем пытаться договариваться с другими политическими силами – со

всеми», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его

партия ведет с “Нашей Украиной” переговоры о создании коалиции с “Нашей

Украиной”.

В то же время 10 мая “Наша Украина” подписала с БЮТ и СПУ протокол о

формировании Коалиции демократических сил.