«Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов о создании коалиции
Заявил Юрий Ехануров
Блок «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов о создании коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр
Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре
ветеранов войны, который находится в селе Цибли Киевской области.
«Переговоры ведутся со всеми. Я лично встречался дважды с господином
ЯНУКОВИЧЕМ и поставил вопрос его переговоров с Президентом», - сказал
Ю.ЕХАНУРОВ.
По его словам, это непростые вопросы, которые начинаются с вопросов, связанных
с евроатлантической интеграцией, проблемами СНГ и ЕЭП, вопросами федерализации
и языка, вопросами, связанными с отношениями собственности.
«Это тот же перечень вопросов, который мы задаем всем политическим силам», -
сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
По его мнению, 14-16 мая будет готов проект коалиционного соглашения, который
устраивает «Нашу Украину». Он сообщил, что рабочие группы блока пытаются
максимально учитывать предложения других политических сил. «С этим документом
мы выйдем и будем пытаться договариваться с другими политическими силами – со
всеми», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
Как сообщал УНИАН, 5 мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его
партия ведет с “Нашей Украиной” переговоры о создании коалиции с “Нашей
Украиной”.
В то же время 10 мая “Наша Украина” подписала с БЮТ и СПУ протокол о
формировании Коалиции демократических сил.