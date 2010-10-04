Партия Ющенко собирает украинцев на акции протеста

«Наша Украина» призывает украинцев выйти завтра на акции гражданского протеста против «агрессии власти» относительно Конституции Украины и государственного языка.

Об этом говорится в заявлении президиума политсовета партии «Наша Украина», переданном УНИАН.

«Наша Украина» призывает всех граждан Украины, которые хотят жить в независимом, успешном, самодостаточном европейском государстве, выйти вместе с нами на акции гражданского протеста - конституционные и языковые вече, которые с завтрашнего дня начинаем проводить по всей стране», - подчеркивается в заявлении.

Президиум партии отмечает, что отмена политической реформы по решению Конституционного Суда Украины в корне изменяет систему власти в Украине.

«Вопреки самой Конституции эти изменения в очередной раз совершены за спиной и без всякого учета воли украинских граждан. Нынешняя власть вызывающе дала понять всем: мнение людей ей не было и не будет нужно», - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что отныне действующий Президент и парламент могут действовать в рамках полномочий, на которые они не получали мандат от избирателей. По мнению «Нашей Украины», эта ситуация не имеет ничего общего с правом и народовластием. «Под прикрытием заговорщицких решений произошел захват власти у народа», - подчеркивается в заявлении.

Президиум политической силы убежден, что узурпация конституционных полномочий продолжается одновременно с тотальным наступлением на все наши права и свободы. «Это – агрессия на всех фронтах. Подменяя волю людей, власть затормозила наше движение к европейскому пространству благосостояния и безопасности. Власть готовит языковой переворот, имея целью ограничить использование украинского языка и выхолостить национальную сущность нашей государственности. Власть не исключает возможности введения двойного гражданства, что, говоря прямо, откроет двери, в первую очередь, для бесконтрольного введения в Украину российского подданства, бизнеса и резидентуры. Смысл такой политики – понятен: нынешнюю власть не интересуют украинские граждане, нынешняя власть не нуждается в настоящей государственности, этой власти будет вполне комфортно в условиях российской провинции», - считают в «Нашей Украине».

«Наступило высшее время действовать. Мы призываем к совместному действию каждого украинского патриота. Приглашаем к сотрудничеству все идеологически родственные, национально-демократические силы страны. Наши действия должны быть эффективными и ощутимыми. Нам не нужны дежурные манифесты и декларации оппозиционных партий, которые соревнуются лишь за то, кто из них возглавит протестные колонны. Нас не интересует оппозиция слов или такая же, как коалиция, оппозиция «тушек», где хорошо умеют менять взгляды, цвета и партии. Наш выбор – оппозиция, выраженная в действии. Присоединяйтесь к нам! Мы хотим услышать людей и хотим, чтобы люди услышали нас», - подчеркивается в заявлении.

Президиум партии подчеркивает, что «Наша Украина» выступает за то, что единственным источником власти в нашей стране является народ, никто не имеет права узурпировать его права. Тот, кто поднимает руку на права людей, должен получить народный отпор, свое важнейшее слово народ должен сказать на референдуме.

«Мы призываем к действию. Мы зовем на народные вече. Станьте вместе с нами», - призывают “нашеукраинцы”.