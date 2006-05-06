«Азовсталь» увеличит уставный фонд на 491 млн. грн.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» увеличит уставный фонд за счет проведения допэмиссии на 491 млн. 001 тыс. 223,25 грн. - до 1 млрд. 405 млн. 451 тыс. 253,25 грн.

Как сообщается сегодня в газете «Урядовый курьер», вопрос об увеличении уставного фонда и проведении допэмиссии акционеры меткомбината рассмотрят на собрании акционеров 19 мая т.г.

УФ будет увеличен путем дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимости. Мотив увеличения УФ - обмен акций ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» на акции ОАО в связи с присоединением ЗАО «Торговый дом Азовсталь» к меткомбинату.

В сообщении также указывается, что продажа акций производиться не будет и номинальная стоимость их не изменится.

Новый УФ «Азовстали» составит 1 млрд. 405 млн. 451 тыс. 253,25 грн., и будет разделен на 5 млрд. 621 млн. 805 тыс. 13 штук простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая.

Как сообщает «Урядовый курьер», в повестку дня собрания также внесены вопросы о присоединении к меткомбинату «Азовсталь» ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» и о согласовании проекта договора по этому вопросу, об утверждении условий обмена акций ЗАО на акции ОАО «Азовсталь», о внесении изменений в Устав и внутренние документы меткомбината.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» (г.Мариуполь) - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции. МК «Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины по производству чугуна, стали, проката.

44,87% акций ОАО «МК «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Торговый дом «Азовсталь», 25,72% - ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», 15,53% - металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% - SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент».

ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» является трейдером меткомбината и также принадлежит СКМ.