Киевский губернатор Жовтяк госпитализирован в больницу

Глава Киевской областной государственной администрации Евгений Жовтяк госпитализирован в одну из киевских клиник. Сегодня ему будет сделана операция. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В приемной председателя ОГА подтвердили информацию о том, что с вчерашнего дня Е.Жовтяк находится на больничном и что он госпитализирован в клинику. Это подтвердила и пресс-служба ОГА. Других подробностей в ОГА не сообщают.

Как известно, на прошлой неделе Кабинет министров сделал представление Президенту Украины В. Ющенко с предложением освободить Е.Жовтяка от должности за “ ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”.

Е. Жовтяк категорически не соглашается с тем, что есть основания для такого увольнения, поскольку область по итогам первого квартала года уверенно занимает первое место среди областей Украины (по сумме всех социально-экономических показателей). Е.Жовтяк заявил, что видит за этим “политически-земельное спекулирование” и интересы конкретных лиц добыть кресло столичного губернатора.