Киевский губернатор Жовтяк госпитализирован в больницу

12:19, 06 мая 2006
Политика
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Сегодня ему будет сделана операция

Глава Киевской областной государственной администрации Евгений Жовтяк госпитализирован  в одну  из киевских клиник. Сегодня ему будет сделана операция. Об этом УНИАН сообщил информированный источник. 

В приемной председателя ОГА  подтвердили информацию о том, что с вчерашнего дня Е.Жовтяк находится на больничном и что он госпитализирован в клинику. Это подтвердила  и пресс-служба ОГА. Других подробностей в  ОГА  не сообщают. 

 Как известно, на прошлой неделе Кабинет министров сделал представление  Президенту Украины В. Ющенко с предложением освободить Е.Жовтяка от должности  за “ ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. 

Е. Жовтяк категорически не соглашается с тем, что есть основания для такого увольнения, поскольку область по итогам первого квартала года уверенно занимает первое место среди областей Украины (по сумме  всех  социально-экономических показателей). Е.Жовтяк заявил, что видит за этим  “политически-земельное спекулирование” и интересы конкретных лиц добыть кресло столичного губернатора.

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