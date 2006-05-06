Березовский задержан в Бразилиии

В международном аэропорту Кумбика в Сан-Паулу был задержан известный предприниматель Борис Березовский, который в течение восьми часов давал показания генеральному прокурору Бразилии Силвиу Луису Мартинсу и Родригу ди Грандис.

Как сообщает радиостанция "Маяк", Б.Березовский был снят с рейса и на основе судебного решения приглашен для дачи показаний в качестве персоны, представляющей интерес для следственных органов Бразилии.

Допрос Б.Березовского продолжался около восьми часов, и по его окончании он был отпущен. На допросе присутствовали переводчик и адвокат бизнесмена. В настоящее время Б.Березовский находится в аэропорту, откуда намерен вылететь в Лондон.

Как объяснили в полиции, Б.Березовского вызвали на допрос из-за его возможной причастности к компании Media Sports Investments (MSI) - генеральному спонсору футбольного клуба "Коринтианс". Предполагается, что Б.Березовский руководит компанией через свое доверенное лицо - иранца Киа Жоорабчяна. Как считают в бразильской полиции, компания MSI причастна к отмыванию денег в Бразилии через футбольные клубы. Бразильские органы по борьбе с финансовыми нарушениями расследуют подозрения в отмывании денег через MSI с 2005г.

РБК