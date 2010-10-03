42-й Президент США Билл КЛИНТОН заявляет, что 20 лет тому назад прошел тест на ВИЧ/СПИД.

Об этом он сказал в воскресенье в Киеве, выступая во время акции «Битва за будущее», посвященной борьбе со СПИДом, передает корреспондент УНИАН

«Я бы хотел сказать, почему мы здесь собрались. Здесь те, кто прошел тестирование на ВИЧ/СПИД», - отметил Б.КЛИНТОН.

Он сообщил, что уже давно занимается этой проблемой. В частности, по его словам, еще 8 лет тому назад во всем мире многие люди умирали от СПИДа, поскольку не было лекарств для бедных стран и даже для стран со средними доходами.

«На то время, все, что мы могли сделать, это просто собрать средства. Следовательно, я начал думать, как мы можем изменить подход к лечению всех тех, кто имеет эту проблему во всем мире», - сказал Б.КЛИНТОН.

Он отметил, что в рамках борьбы со СПИДом были снижены цены на важнейшие препараты от этой болезни с 500 долларов до менее чем 100 долларов, а для детей – с 600 долларов до 60.

Сегодня на Михайловской площади в Киеве состоялась акция «Битва за будущее», посвященная борьбе со СПИДом. Она была организована Фондом АнтиСПИД Елены ПИНЧУК. В акции приняли участие почти 3 тысячи человек, преимущественно молодого возраста. Также в ней были задействованы известные украинские артисты.