Нардепы придумали собрать «разовый» Центризбирком

Срочно и полностью заменить состав Центральной избирательной комиссии и всех теризбиркомов. Такую идею трое нардепов: бютовец Сергей Подгорный и нунсовцы Борис Тарасюк и Юрий Кармазин оформили в законопроект об особенностях применения Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» на выборах 31 октября 2010 года, зарегистрированный в ВР.

В частности нардепы предлагают обязать Президента подать на утверждение ВР представления о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, а также о назначении нового состава ЦИК. Причем учитывать в этом представлении лишь предложения представленных в настоящее время в парламенте партий “с соблюдением равного представительства каждой такой политической партии”.

Вновь созданный ЦИК, по мнению авторов законопроекта, должен заново переформировать все теризбиркомы. Трое нардепов считают, что такие меры дадут возможность обеспечить “прозрачность и открытость во время формирования и работы территориальных избирательных комиссий, соблюдение демократических принципов”.

Интересно, что в заключительных положениях законопроекта авторы предлагают указать такое: “данный закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет действие 31 декабря 2010 года”. Вместе с тем, в документе нет ни одного упоминания о том, каким должен стать состав ЦИК (что, как известно, работает постоянно) в день окончания действия закона. Из логики документа якобы вытекает, что действующий на данный момент состав Центризбиркома должен опять приступить к работе, но непонятно, что тогда делать с тремя месяцами вынужденных прогулов.

Еще одна интересна новация: нардепы хотят поставить не способных самостоятельно добраться до участка избирателей в такое положение, когда заявление с просьбой принести урну домой одновременно будет являться “обязательством избирателя обеспечить условия для соблюдения требований относительно порядка голосования, предусмотренных данным Законом”.

В то же время среди требований относительно порядка голосования законопроект предусматривает такие:

· Голосование избирателей по месту их пребывания организуют не менее чем четыре члена участковой избирательной комиссии. Такие члены избирательной комиссии должны быть представителями разных местных партийных организаций с учетом следующего: два от оппозиционных партий и два от партий которые образовали или поддерживают провластную коалицию.

· Голосование избирателей по месту пребывания организуется с таким расчетом, чтобы члены участковой избирательной комиссии, которые организуют такое голосование, вернулись в помещение для голосования не позже чем за час до окончания голосования.