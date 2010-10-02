БЮТ: процедура отмены правок к Конституции решением КС невозможна

Народный депутат от БЮТ, юрист Сергей ВЛАСЕНКО настаивает, что процедура отмены правок к Конституции решением Конституционного Суда невозможна.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«Процедура отмены правок к Конституции решением КСУ невозможна. У КСУ таких полномочий нет и быть не может», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, власть была вынуждена обратиться по поводу изменения Конституции в КС, потому что в Верховной Раде для этого нет 300 голосов.

Вместе с тем С.ВЛАСЕНКО считает, что КС не должен был принимать к рассмотрению представление относительно политреформы-2004. В частности, он объяснил, что в мае 2006 года закон 2222 (о политреформе) перестал существовать, он стал "телом" Конституции. Соответственно, у КС нет полномочий признавать неконституционной часть Конституции, подчеркнул он. «Что же делать суду, получив подобное обращение? Не принять (как это уже имело место быть). Или принять и дать ему оценку. Допустим, такую: да, при принятии закона были допущены процедурные нарушения, но эти нарушения не имеют правовых последствий», - считает С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, если КС считает какие-то положения документа сомнительными, то должна обращаться - как любой другой орган, учреждение, организация - в ВР, указав на возможную некорректность. «Дальше – вопрос воли ВР. Вот это – единственная, более-менее юридическая конструкция», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.