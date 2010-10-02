Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что в Украине остается смешанная модель управления государством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».

Отвечая на вопрос: «Можно ли сказать, что Украина стала президентской республикой?», А.ЛАВРИНОВИЧ отметил: «Нет, невозможно этого сказать, поскольку это не чисто президентская модель». «Я не говорил бы о каких-то новых полномочиях (речь идет о полномочиях Президента Украины. – УНІАН)», - добавил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «в Украине остается смешанная модель, поскольку у нас, кроме главы государства, есть Кабинет министров Украины, и система исполнительной власти построена таким образом, что именно правительство является высшим органом в системе исполнительной власти".

Говоря о решении Конституционного Суда Украины об отмене политической реформы 2004 года, министр юстиции сказал, что разные политические силы в свое время пытались предпринять такой шаг. «Если бывшие делали полшага и думали - а вдруг нам это понадобится, то сейчас это сделано», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. Он отметил, что мотивы, которыми руководствовались те, кто обратился в КС с данным вопросом, - «восстановить действие того типа государственного менеджмента, который может быть эффективным, независимо от фамилии руководителя».

По его словам, «мы получили ситуацию, когда априори были заложены механизмы, создававшие конфликт внутри управления страной». А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что политическая ситуация «нестабильна с точки зрения возможного изменения фамилий и названий политических сил, и для того, чтобы страна стабильно развивалась, нужно, чтобы в Основном Законе была заложена та модель, которая позволяет быть эффективным государственному менеджменту - управлению страной, - независимо от того, какая политическая сила, какой Президент и какой премьер-министр работает».

На вопрос, как будет жить государство, учитывая, что множество законов на сегодня противоречат Конституции Украины 1996 года, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «нормы Конституции являются нормами прямого действия, и ими можно пользоваться независимо от того, что записано в законе».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что после отмены Конституционным Судом политреформы 2004 года «все без исключения нормативные акты» Украины остаются действующими. При этом он добавил, что все они являются действующими в той части, в которой не противоречат Конституции 1996 года. «Если у кого-то возникает сомнение - противоречит или нет, то для того есть суд, для законов - Конституционный суд, для всех других актов есть административный суд. Нет никаких проблем с этим», - отметил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ убежден, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приведет состав правительства в соответствие с Конституцией Украины, то есть в соответствии с Конституцией 1996 года, которой предусмотрено, что в правительстве должен быть первый вице-премьер и три вице-премьер-министра. «Насколько я знаю Президента Украины, он всегда декларировал и своими действиями доказывал, что он уважает Конституцию и закон, и он обязательно выполнит требования Конституции и приведет в соответствие с Основным законом государства состав Кабмина», - отметил министр юстиции.

Комментируя заявления народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА о возможности легитимизации возвращения к Конституции Украины 1996 года путем голосования 300 голосами в Верховной Раде Украины, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Это не имеет ничего общего с правом». «Арсений Петрович хороший политик и, очевидно, ищет какие-то поводы для того, чтобы что-то зафиксировать», - добавил он.