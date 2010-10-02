Соболев: в Украине произошел государственный переворот

В Украине произошел государственный переворот. Об этом, комментируя журналистам решение Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года, заявил премьер-министр оппозиционного правительства, председатель партии «Реформы и Порядок» Сергей СОБОЛЕВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПРП.

«В стране произошел государственный переворот. Судьи Конституционного Суда Украины, нарушив присягу, отменили действие Конституции. Это ГКЧП, иначе не прокомментируешь», – сказал он.

«Раздел о внесении изменений в Конституцию никто не менял, он был и в старой, и в новой ее редакции. Этот раздел предусматривает, что право менять Основной Закон должен исключительно парламент. Других способов изменить Конституцию не существует», – подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

По словам председателя ПРП, это решение «готовилось в Администрации Президента и принималось ЯНУКОВИЧЕМ».

Он отметил, что после решения КС в стране «нет ни одного легитимного органа – ни Президента, ни парламента, которые избирались с другими полномочиями, ни местных администраций, ни правительства, которое также, согласно решению Конституционного Суда, назначено нелегитимно».

Единственный выход из этой ситуации – досрочные президентские и парламентские выборы, считает лидер ПРП. «Иначе в стране будет узаконена диктатура и антиконституционная власть», – отметил он.

По мнению С.СОБОЛЕВА, нынешняя власть будет пытаться избежать внеочередных выборов. «После катастрофического падения рейтинга они будут дальше цепляться за власть любым способом», – считает он.

Оппозиционный премьер заметил, что «это решение принималось во время международного форума в Ялте и в канун сессии ПАСЕ, которая будет слушать украинский вопрос, – о состоянии демократии в нашем государстве». «Власть бросила вызов демократическим институтам не только внутри Украины, но и в мире», – подчеркнул С.СОБОЛЕВ.