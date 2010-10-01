Шведский посол оценил, стоит ли вкладывать деньги в Севастополь

Перспективы реализации инвестиционных проектов в Севастополе стали главной темой встречи председателя Севастопольского городского совета Юрия ДОЙНИКОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Стефаном ГУЛЛГРЕНОМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета Севастополя, в ходе переговоров было продолжено обсуждение вопросов, которые поднимались во время апрельского визита в Севастополь министра иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДТА. «Среди них особое внимание было уделено стратегии экономического и социального развития Севастополя, перспективам внедрения альтернативных видов энергетики, инновационным методам переработки бытовых отходов, а также вопросам эффективной организации жизнедеятельности городского хозяйства», - сообщили в пресс-службе.

По информации Ю.ДОЙНИКОВА, «шведскую сторону интересует наличие проработанных проектов, умение найти готовые к использованию разработки и привлечь специалистов». Как добавил он, «в свою очередь, иностранные партнеры готовы оказать помощь в обучении, принять долевое финансовое участие в подготовке первых этапов исполнения проектов, предложили помощь в получении кредитов со стороны стран ЕС и Европейского банка реконструкции и развития». По словам руководителя горсовета, во время общения он «увидел неподдельный интерес со стороны посольства и представителей бизнес-кругов Швеции, которых представлял в своем выступлении господин посол». Как утверждает Ю.ДОЙНИКОВ, «уже сегодня Стефан ГУЛЛГРЕН может предложить ряд партнеров, которые могут принять участие в рентабельных проектах по водоотведению, водообеспечению, теплоэнергетике и созданию транспортной инфраструктуры. Вполне возможны реальные, интересные инвестиции».

Интерес зарубежных коллег к Севастополю председатель горсовета связывает со стабилизацией ситуации в стране и городе. «То, что сегодня построена вертикаль власти, которая способна динамично, последовательно, без сопротивления деструктивных элементов решать задачи, поставленные перед страной и городом - это большой плюс для инвестирования. Деньги любят стабильность. Нормальная, конструктивная созидательная работа - это основной фундамент для инвестирования», - подытожил Ю.ДОЙНИКОВ.