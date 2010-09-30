В первой пятерке списка "Свободы" идет епископ УПЦ КП

Вторым в списке винницкой городской организации Всеукраинского объединения “Свобода” на выборах в Винницкий областной совет идет епископ Винницкий и Брацлавский Украинской православной церкви Киевского патриархата владыка АНУФРИЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой городской организации ВО “Свобода”.

Возглавил список партии на выборах в Винницкий областной совет лидер Винницкой городской организации партии Алексей ФУРМАН. Третьим идет - частный предприниматель Владимир СОХАЦКИЙ, четвертым - лидер Крыжопольской райорганизации «Свободы» Вячеслав БЕРЕЗОВСКИЙ и пятым - юрист Тарас ГИРЕНКО.

Всего областная партконференция утвердила список из 45 кандидатов в депутаты облсовета от «Свободы».

Как сообщал УНИАН, Винницкая городская организация ВО «Свобода» выдвинула предпринимателя Антона БОЙДАЧЕНКО кандидатом на должность мэра Винницы.