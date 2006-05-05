БЮТ проиграл Ровенский горсовет ”широкой коалиции”

Секретарем Ровенского городского совета избран депутат от блока “Наша Украина”, руководитель одной из коммерческих структур областного центра Юрий ТОРГУН.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии горсовета за Ю.ТОРГУНА, который был депутатом горсовета двух предыдущих созывов, проголосовали 29 депутатов. Остальные 25 депутатов, которые представляют фракции БЮТ и Блока Костенко-Плюща, не принимали участие в голосовании.

БЮТовцы обиделись на большинство, которое не поддержало на эту должность их кандидатуру, а член фракции УНП, бывший народный депутат Юрий ШИРКО в интервью местным СМИ выразил недовольство тем, что не было учтено предложение оппозиции, чтобы ее представитель возглавил бюджетную комиссию совета.

Кандидатуру Ю.ТОРГУНА выдвинул городской председатель Ровно Виктор ЧАЙКА, которого жители города уже в третий раз подряд избрали мэром. Местные наблюдатели уже допускали, что 65-летний В.ЧАЙКА намерен со временем добровольно уйти в отставку, передав руководство городом именно Ю.ТОРГУНУ.

На сессии горсовета также были избраны 19 членов исполкома, которые затем изберут заместителей городского председателя по его предложению.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выборах в Ровенский горсовет избраны представители шести политических сил: БЮТ представляют 17 депутатов, “Нашу Украину” - 16, Украинский народный блок Костенко-Плюща – 8, Партию регионов – 5, СПУ – 4, и Народный Блок Литвина – 3.