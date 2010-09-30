В БЮТ не понимают, кто мешает Януковичу работать

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) убеждён, что народ не позволит правящей коалиции утвердить в Украине тоталитаризм.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

По словам депутата, заявление председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра ЕФРЕМОВА о возможности продления полномочий Верховной Рады VI созыва, а также введения в стране прямого президентского правления является прощупыванием почвы правящей коалицией для дальнейшего утверждения в Украине тоталитарной системы правления.

«Идёт прощупывание почвы правящей коалицией… Есть люди, которые хотят вернуть тоталитарную систему и управлять из своих кресел не только бюджетом страны, но и всей политической ситуацией Украины. Они ради своих чиновничьих кресел готовы отказаться от демократических преобразований и принципов», – сказал депутат.

Д.ВЕТВИЦКИЙ отметил, что фракция БЮТ негативно относится к увеличению срока полномочий Президента и Верховной Рады: «Мы понимаем, что если в парламент вовремя не придут новые политические силы, новые люди, которые будут проводить реформы, защищать граждан Украины от произвола чиновников, то к лучшему в нашей стране ничего не изменится».

По мнению политика, сейчас власть «сильна, как никогда», поэтому не должно возникать проблем с реализацией реформ, обещанных во время выборов.

«Есть избранный Президент, есть коалиция в Верховной Раде, есть правительство – этот треугольник работает совершенно чётко в одном направлении, одним словом, сейчас никто Виктору ЯНУКОВИЧУ работать не мешает. Просто нужно воплощать реформы, которые обещали и которых ждут люди от Президента, от правительства и парламента, и таким образом менять жизнь обычного украинца к лучшему, а политические взятки совершенно ни к чему», – считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Он отметил, что является сторонником парламентско-президентской формы правления и считает, что выборы парламента и Президента нужно проводить в установленные Конституцией сроки. «Нельзя политической коррупцией уничтожать демократию: иначе народ чиновников выгонит метлой», – резюмировал бютовец.

Справка УНИАН. Лидер фракции Партии регионов А.ЕФРЕМОВ в сентябрьском интервью «Главреду» отметил, что считает возможным продление полномочий Верховной Рады нынешнего созыва и введение прямого президентского правления.

В частности, политик отметил, что сейчас в Украине выборы Президента и Верховной Рады разведены во времени, «хотя логика подсказывает, что они должны проводиться одновременно, чтобы страна через год не ходила на избирательные участки».

А.ЕФРЕМОВ отметил, что если переизбрать парламент в 2012 году, а потом на три года продлить полномочия Президента, то это может вызвать недовольство. «И Президент на это сам никогда не пойдёт. Поэтому необходимо будет посоветоваться с народом – чтобы не группа народных депутатов принимала решение продлить себе полномочия, а народ принимал соответствующее решение. Впрочем, если народ скажет этим инициативам «нет» – значит, нет», – сказал он.

Также политик допускает введение в Украине прямого президентского правления в случае, если оппозиция и дальше будет блокировать работу парламента и откажется идти на компромисс с властью.