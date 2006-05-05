Президент и лидер КПУ договорились встретиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО сегодня во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО встречался с лидерами политических сил, прошедших в парламент. В частности, с первым номером избирательного списка блока “Наша Украина” Юрием ЕХАНУРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, председателем СПУ Александром МОРОЗОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Лидер Коммунистической партии Украины П.СИМОНЕНКО не стал ждать Президента больше получаса и ушел с Банковой.