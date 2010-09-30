Томенко - Азарову: благодаря Кипру богатые могут не платить налоги

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, в котором акцентировал внимание на необходимости решения проблемы нелегальной утечки украинских капиталов через Республику Кипр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер напомнил, что согласно положениям действующего на данный момент Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств. «Не секрет, что это создает для крупного бизнеса благоприятные возможности вполне легально, без какого-либо налогообложения, выводить за границу значительные суммы средств, а также реализовать различные схемы минимизации налоговых обязательств», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что уже трижды правительства (Юрия ЕХАНУРОВА в 2006 г. и Юлии ТИМОШЕНКО дважды в 2008 г.) вносили в Верховную Раду Украины законопроект о денонсации вышеупомянутого Соглашения, однако эти инициативы не были поддержаны фракциями Партии регионов, КПУ и Блока Литвина и не набрали необходимого количества голосов.

«Уже не первый раз правительство Украины декларирует необходимость реализации лозунга «богатые должны поделиться с бедными». Это, в частности, должно предусматривать полноценное взимание определенных Законом налогов не только с малого и среднего, а, прежде всего, с большого бизнеса. В то же время, действующее соглашение с правительством Республики Кипр фактически будет легализовать возможности уклонения от налогообложения и вывода за границу средств украинских предприятий», - добавил вице-спикер.

Заместитель председателя ВР Н.ТОМЕНКО призывал премьер-министра Н.АЗАРОВА инициировать скорейшее внесение в Верховную Раду Украины правительственного законопроекта о денонсации указанного соглашения. «Правительство должно, наконец, подтвердить, что оно готово выполнять предвыборные обещания и продемонстрировать, что или налоговая политика власти будет базироваться на увеличении налогов для малого и среднего бизнеса, или, наконец, начнут платить налоги представители большого бизнеса», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.