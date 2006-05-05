Самый высокий небоскреб в Латинской Америке

В Панаме принято решение о строительстве "Дворца в Заливе" (Palacio de la Bahia), который станет самым высоким зданием Латинской Америки и седьмым в списке небоскребов-гигантов мира, сообщают в пятницу СМИ Панамы.

Возведение дворца начнется в первой половине июля, его высота составит 350 метров. На 93 этажах небоскреба предполагается разместить офисные и жилые комплексы, рестораны, казино и отели. На крыше здания будет оборудована вертолетная площадка, рассчитанная на посадку и взлет одновременно нескольких машин.

Генеральным подрядчиком выступает испанская строительная фирма, которая обязуется завершить возведение небоскреба в 2009 году. Пока "пальму первенства" в Латинской Америке держит "Торре Майор" - офисное здание высотой 225 метров, расположенное на главной магистрали мексиканской столицы Мехико.

РИА “Новости”