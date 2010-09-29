Кандидат в мэры пострадал в драке с налоговой милицией

В Херсоне кандидат в мэры от Союза левых сил Владлен ГИРИН пострадал в результате столкновения с работниками налоговой милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в избирательном штабе В.ГИРИНА, сегодня в 8 часов утра около 10 работников налоговой милиции в масках пытались проникнуть в помещение фирмы предпринимателя, расположенной на ул. Кольцова в Херсоне. Налоговики пытались провести обыск на предприятии.

Сам кандидат и несколько его работников пытались противостоять налоговикам, считая их действия противозаконными и препятствованием В.ГИРИНУ участвовать в выборах.

Во время столкновения В.ГИРИН получил травмы лица и плеча, и ему пришлось оказывать медицинскую помощь в одной из больниц города.

Из-за столкновения с налоговиками В.ГИРИН не смог принять участие в конференции городской организации Союза левых сил (СЛС), которая и должна была выдвинуть предпринимателя кандидатом на должность мэра Херсона.

Конференция прошла позже с участием В.ГИРИНА, и официально выдвинула его кандидатом в мэры областного центра, а также утвердила избирательные списки кандидатов в депутаты Херсонского горсовета.

В пресс-службе ГНА в Херсонской области прокомментировали инцидент с В.ГИРИНЫМ так: сотрудники Главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Херсоне расследовали дело об уклонении от уплаты налогов.

Налоговики выявили цепочку из 9 субъектов хозяйствования, управление которыми осуществлял узкий круг лиц. Не будучи фактически ни учредителями, ни должностными лицами данных предприятий, эти люди непосредственно вели финансово-хозяйственную деятельность предприятий. При этом среди таких горе-руководителей – В.ГИРИН, отметили в пресс-службе ГНА.

Схема уклонения от уплаты налогов состояла из проведения операции по импорту товаров на территорию Украины, представления их как давальческого сырья для производства материалов и готовой продукции.

По факту незаконной деятельности предприятия, задействованного в схеме, 24 сентября 2010 года следственным отделом налоговой милиции ГНА в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК Украины «Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением».

Прокуратура Херсонской области в рамках возбужденного уголовного дела дала санкцию на проведение обыска по месту регистрации предприятия.

Именно сегодня следователи налоговой милиции ГНА в Херсонской области в сопровождении оперативных сотрудников и сотрудников физической защиты выехали на место для проведения следственных действий. Однако владельцы предприятия и направленные ими на деструктивные действия работники оказывали сопротивление сотрудникам налоговой милиции. В итоге налоговики получили телесные повреждения.